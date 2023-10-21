「來寮、共下來寮！」屏東縣政府推出2023走讀客家庄郵輪巴士路線，10月21日起至11月18日，每周六、日發車共計9個梯次，每梯次40人，1人只要950元。另外，縣府為慶祝九九重陽節到來，加碼推出敬老優惠，65歲以上出示相關證件即可享有500元優惠價，名額有限、快搶購報名。

屏縣府交通旅遊處表示，此次限定客家路線郵輪巴士，首站來到「五溝水社區」，參訪從清朝至民國保留完整的客家聚落，也是全國第一座文化資產法指定客家聚落，走入100多年歷史的時光隧道，並安排DIY客家鹹湯圓及特別規畫午餐享用在地客家粄條。

下午安排內埔客家人的信仰中心，迄今已有200多年歷史的「內埔天后宮」及全台唯一主祀唐代大儒韓愈的「內埔昌黎祠」，走讀期間也準備客家平安花包及客家文化剪紙讓民眾深度體驗客家文化。

接著前往「竹田鄉」，品嘗口味獨特的義式冰淇淋，最後抵達擁有保留完整日式木造車站的「竹田驛園」，走在林蔭大樹包圍的木造日式竹田車站，結合歷史文化展覽與綠林草地，再搭乘臺鐵區間車返程，讓大家遠離都市塵埃，沉浸在鄉下舒服的漫步步調，為小旅行劃下完美句號。