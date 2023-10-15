長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」已舉辦台東站、恆春站、金門站，累計超過200名參與學生皆給予熱烈好評，今第四站基隆站特邀安排基隆女中、正濱國中、南榮國中、建德國中、小以及中正國中等六所在地學校的學生前來參與訓練，包括紮實的暖身、繩梯、倒上坡訓練、跨欄、貪食蛇挑戰等，結合遊戲與體能的運動項目，讓學子在寓教於樂的訓練過程中，學習正確的跑步知識、技能、敏捷的動作及團隊合作精神。

林玄修表示，長榮航空在每站巡迴活動邀請與在地連結的菁英選手至現場與學生交流，由於此次參與的學生多以長跑為專項，因此長榮航空特別邀請長期贊助的長跑好手「印帝」周庭印擔任基隆場的總教練，能以自身近20年的田徑資歷與學生們分享實戰經驗，給予更精準的指導。長榮航空「幼苗計畫-校園深耕巡迴」2023年終點站也將在11月11日至雲林舉行，預計將有超過200名學生到場共襄盛舉。

今年長榮航空城市觀光馬拉松向世界發出邀請函，廣邀海內、外跑者以雙腳體驗台北之美，將於10月22日在總統府前開跑，並首創「賽前暖身跑」，將於10月21日邀請今年報名長榮航空馬拉松的國、內外跑者免費報名參加，120個名額於長榮航空懂跑部臉書粉絲專頁開放報名12小時內即被搶光。