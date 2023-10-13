告五人日前登上位於紐約時代廣場的巨型LED螢幕。（相信音樂提供）

告五人第一次世界巡迴演唱會「宇宙的有趣」從高雄一路唱到上海、北京，連續11週吸引超過20萬人搶看，接下來將於10月28日起前進北美3座城市開唱，不僅將踏上全球最富盛名的表演藝術殿堂、林肯表演藝術中心開唱，日前「宇宙的有趣」突破天際，成為近10年來第一個華語樂團登上紐約時代廣場近20層樓高、1081平方公尺的巨型LED螢幕，演藝事業再攀新高度。

對於登上紐約時代廣場指標性巨型LED螢幕，告五人大感不可思議，謙虛表示：「看到自己登上時代廣場巨型螢幕真的非常興奮，也給了我們更大的鼓勵，告五人會繼續努力！」雲安也特地在百忙之中偷空手繪吉祥物「告五豬」，搶先告五人一步現身時代廣場暖身朝聖，許多歌迷也超前發現告五人蹤跡。自美國時間10月起，告五人的身影不定期現身在紐約曼哈頓區「世界的十字路口」之稱的時代廣場上，透過時代廣場的即時鏡頭，讓全球樂迷都能看見實況。

對於首度登陸美國開唱，告五人也期待能找空檔觀光一番，他們興奮說：「希望有機會到紐約的藝術館、當代美術館看展覽，也想到唱片行、樂器行尋寶晃晃，體驗道地的美式文化！」告五人搖滾颶風襲捲美國，紐約、聖荷西站2場門票早早就銷售一空，面對各地歌迷敲碗加場，犬青、雲安和哲謙對於北美歌迷們對歌曲的喜好更是好奇，「希望能與他們度過宇宙有趣的夜晚」。