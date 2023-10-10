澳洲雪梨歌劇院外今天有數百人示威，力挺巴勒斯坦，有人投擲照明彈，還有人高呼反以色列口號。美國紐約也出現親巴勒斯坦集會，挺以色列的一方也舉行活動表達支持。

巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）本月7日向以色列發動大規模突襲，以方隨後猛烈反擊加薩走廊（Gaza Strip）。目前以色列已有約900人在這波衝突中死亡，加薩方面則有687人喪命。

數百名支持巴勒斯坦的群眾昨晚遊行到雪梨歌劇院，當時這座地標建築物點亮了白色和藍色燈光，以示聲援以色列。

法新社報導，遊行群眾在劇院外點燃紅色照明彈，高喊反猶太口號，並高舉寫有「實施隔離，反抗有理」之類抗議文字的布條。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今早接受電台訪問時說：「有無辜的人喪命，沒什麼好慶祝的。」

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）說，他「不能容許」支持巴勒斯坦的集會導致猶太社群無法進入雪梨歌劇院。

他說：「我們點亮歌劇院，正是為了聲援猶太社群，他們卻不能與自己的同胞莊嚴地哀悼（以色列遇襲），這堪稱巨大恥辱。」

警方則表示，允許示威是為避免市內爆發衝突或陷入混亂。

與此同時，在紐約，各年齡層的群眾聚集在以色列總領事館前，揮舞巴勒斯坦旗幟，並高舉寫有「以色列下地獄！」和「紐約市支持加薩」等文字的標語牌。

另一邊則是支持以色列的憤怒群眾，兩個陣營中間隔著大批警力和安全柵欄。這是紐約市連續第2天出現挺巴勒斯坦和支持以色列群眾對壘的緊張局面。

年輕的倡議人士戴著巴勒斯坦常見的阿拉伯頭巾（keffiyeh），輪流透過擴音器要求「解放巴勒斯坦」、「終結殖民、停止占領我們的阿拉伯領土」，還說「猶太復國主義等於種族主義」。

81歲的美國人高登（Ray Gordon）說：「讓我火大的是，我繳的稅金被用來武裝以色列…美國應該停止資助以色列。」

至於哈瑪斯的突襲導致數百名以國平民喪命，高登說：「以前沒發生這種事還真奇怪…種什麼因，得什麼果，這就是我要對（以色列政府）說的話。」

穿過中央公園（Central Park）的數公里外，以馬內利會堂（Temple Emanu-El）則瀰漫莊嚴沉靜的氛圍。許多人吟唱、禱告，或是手持蠟燭、揮舞以色列國旗，不時落下淚來。

雖然美國並無針對居民信仰的官方統計，但除以色列外，全球最大的猶太社群就在美國。