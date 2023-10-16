巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日突襲以色列，引發新一波以巴衝突。美國洛杉磯今天有千人上街示威、支持以色列，參與者主張，巴勒斯坦人不是壞人，他們受到哈瑪斯挾持。

以巴衝突一個多星期以來，洛杉磯各地出現多場示威活動，以色列、巴勒斯坦雙方各有支持者。繼14日挺巴勒斯坦團體上街遊行後，今天在「寬容博物館」外有一場支持以色列的遊行。

中東緊張氣氛近日傳到美國，不只示威遊行出現零星衝突，大學校園內不同陣營活動也傳出仇恨言論的指控。洛杉磯警方今天大陣仗動員，警用摩托車為遊行隊伍開道，路線周邊都停放警車，大範圍封鎖街道，隔開遊行人群。

班切崔特（Dorene Ben Chetrit）自稱猶太媽媽，手裡抱著幾個月大的嬰兒，與先生一起上街遊行。她任職於以色列的緊急救護組織「聯合救援」（United Hatzalah）在洛杉磯的分部，這個組織在以色列國內有7000多名志工，總部位在耶路撒冷。

班切崔特向中央社記者表示，「聯合救援」的使命是緊急救護，志工人種多元，有猶太人、阿拉伯人、穆斯林。促使她今天上街的原因之一是這波以巴衝突中，「聯合救援」有4名志工遭哈瑪斯（Hamas）殺害，其中1人是阿拉伯人。

班切崔特指控，哈瑪斯是恐怖組織，慘無人道，以色列無辜平民家中有40個嬰兒遭殺害甚至斬首，根本禽獸不如。她在「聯合救援」的同事只想要救人，卻也無辜喪命。

「巴勒斯坦人不是壞人，受到哈瑪斯這樣的恐怖組織控制，他們也在受苦。」班切崔特指控，哈瑪斯挾持了整個城市，殺害巴勒斯坦自己的人民。她認為直到恐怖分子全都消失的一天，中東才有和平。

猶太人權益促進組織、全美55所大學設有分會的「猶太人研究生協會」（JGSI）執行長羅森柏格（Matt Rosenberg）手拿著家人的照片上街遊行。他指控，住在以色列加薩邊境的表妹與丈夫近日遭到恐怖分子闖入家中開槍殺害。

羅森柏格向記者說，悲劇發生的時候，表妹正用通訊軟體WhatsApp與家人通話。他說：「這是真實發生的事，不是國際媒體上的統計數字。」

「他們是和平運動者。」羅森柏格強調，表妹與丈夫選擇住在加薩邊境，因為他們一向參與和平運動、反對戰爭，倡導用和平化解衝突，相信以色列與巴勒斯坦可以和平共處，「但哈瑪斯不相信和平」。

擁有以色列、美國雙重國籍的羅森柏格提到，前總統歐巴馬近日聲明，支持以色列瓦解哈瑪斯。他認為，以色列對抗哈瑪斯的這場戰爭，攸關所有文明國家的未來，他認為這些獨裁、殘暴野蠻的勢力遍布世界各地而且互相勾結。

他提到，哈瑪斯的殘暴行徑令人髮指，應該從這個世界上徹底剷除，否則像他表妹這樣熱愛和平的無辜平民也遭到殺害，「對待殘忍的人仁慈，就是對仁慈的人殘忍」。他呼籲巴勒斯坦人民站出來，推翻哈瑪斯這樣的恐怖組織。