台灣力邀外國旅客來臺觀光拚了，美東時間10月7日晚間6點半，台灣桃園國際機場及道地美食牛肉麵、小籠包，和網美喜愛的《在旅行的路上》文學之牆等，首度躍上美國紐約時代廣場（Times Square）大螢幕，快閃行銷在地美食、機場特色與台灣觀光！

機場公司今（14）日表示，國境解封滿一周年，這次是首次在國外大型戶外媒體快閃行銷，希望讓旅客留下鮮明且深刻的第一印象。桃園國際機場運量從解封日（2022年10月13日）統計至今已逾2,874萬人次，今年旅運量穩定回升，保守估計逾3,000萬，隨著外國觀光客陸續增加，樂觀預估上看3,400萬。

台灣桃園國際機場是推動台灣文化及美食的跳板，此次透過大螢幕、15秒短影像，在世界的十字路口時代廣場進行宣傳，要讓來自世界各地的觀光客，加深對台灣鮮明且深刻的第一印象，包括第二航廈出境大廳、第一航廈飛簷下的證照查驗大廳，和網美喜愛的《在旅行的路上》文學之牆，享譽國際的台灣美食牛肉麵、豆花、小籠包，甚至世界咖啡大賽冠軍。