泰國是熱門旅遊國家，一名去過泰國的網友表示，當地相當熱鬧，在海灘很放鬆，吸引許多觀光客，他認為同樣是海島的台灣也有這些條件，不過為何旅遊業一直發展不起來？話題引發許多討論，網友認為泰國物價便宜最吸引人，加上當地富有文化特色，「從色情產業、藝文表演到文化古蹟，完全碾壓台灣！」

一名網友在批踢踢發文表示，之前曾和朋友一起去泰國玩，印象就是很熱鬧，在海灘很放鬆，而且各國遊客相當多。他認為台灣同樣是海島國家，花東海岸風景也很美，但是為何旅遊業一直發展不起來，「到底差在那裡？泰國旅遊贏台灣哪裡？」

話題曝光後引發許多討論，一票網友認為「物價便宜」最吸引人，「泰國就很便宜啊」、「villa價格便宜又高級」、「便宜治百病啊！」

也有網友認為泰國富有文化特色「有大象跟人妖」、「連假從泰國玩回來，從色情產業、藝文表演到文化古蹟，完全碾壓啊」、「泰國文化獨樹一格，像是酸辣美食、佛教信仰、人妖都為旅遊行業加分」、「台灣的重複性太高，說什麼市集，實際上就一堆賣吃的夜市攤。」