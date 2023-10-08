CP3 to Steph ... 💦 pic.twitter.com/PgK0f5XXXH — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 8, 2023

CP's float game is 🔥 pic.twitter.com/9zdHm2t64x — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 8, 2023

金州勇士今年季後賽遭湖人淘汰，他們送出表現不佳的後衛普爾（Jordan Poole），補進明星控衛CP3保羅（Chris Paul）。8日熱身賽首戰碰上湖人，保羅首度披上勇士戰袍，幫助球隊125比108大獲全勝。保羅上場13分鐘，貢獻6分5助攻。湖人詹姆斯（LeBron James）、勇士格林（Draymond Green）沒有出賽。

勇士總教練科爾（Steve Kerr）說：「這就是身為教練想要看到的比賽節奏，你知道他（保羅）每次都會執行正確的戰術，他明白我們何時要打快或打慢，他懂所有進退節奏，有他在真的很有趣。」

當家球星柯瑞（Stephen Curry）雖然是控衛，但有「神控」保羅在旁，柯瑞也樂於當個無球射手，他訓練營的時候就稱讚保羅：「這太好玩了，我能把球往前傳，他會做出正確的決定，他在空檔時也很會投籃，無接縫融入球隊進攻。」

總教練科爾提到今年季後賽的失利，「湖人暴露我們的弱點，我們不是一支非常全面的隊伍，在湖人的防守擠壓之下，我們缺乏反擊的武器，我們今年會找到這個武器。」

被稱為「浪花小子」的普爾曾被球團寄予厚望，卻在對湖人系列賽成為場上遊魂，他還沒有足夠的進攻知識去突破湖人的防守。根據上季統計，勇士在投籃時限少於4秒時的進攻效率是全聯盟第20名，球員快把進攻秒數用光的時候就會手忙腳亂，需要保羅這樣沉穩的指揮官。