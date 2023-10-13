美媒《ESPN》針對新賽季做出百大現役球員排行來到最後階段，13日公布前10名人選，身旁多了得力助手利拉德（Damian Lillard）的「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）以些微優勢，連續2年擠下新科年度MVP約基奇（Nikola Jokic）榮登第一位。

字母哥再次登上榜首，ESPN認為他成功扛起身為公鹿領袖的責任，幫助球隊在上季拿下全聯盟最佳戰績，且完成和傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）相同的偉業，成為史上第2位單季至少場均30分、10籃板及5助攻，且投籃命中率高過5成的球員。

ESPN表示，如果字母哥沒有在季後賽首輪對陣熱火時受傷，誰勝誰負還很不好說。字母哥的隊友米德頓（Khris Middleton）排在前50名，不過從31名退步到46，利拉德則在第14位。

湖人雙星詹姆斯（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）分別排在第9、10位。ESPN解釋詹皇名次下滑3位的原因，在於上季無法保持健康度，詹皇因為右腳傷勢缺席27場比賽。安東尼戴維斯上升10名，主要是上賽季克服傷勢後，幫助湖人拉尾盤挺進季末附加賽。

ESPN百大現役球星前10位

10．安東尼戴維斯–湖人，上季排名第20

9．詹姆斯–湖人，上季排名第6

8．亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）–雷霆，上季排名第48

7．杜蘭特（Kevin Durant）–太陽，上季排名第8

6．塔圖（Jayson Tatum）–賽爾提克，上季排名第7

5．柯瑞（Stephen Curry）–勇士，上季排名第5

4．東契奇（Luka Doncic）–獨行俠，上季排名第3

3．恩比德（Joel Embiid）–七六人，上季排名第4

2．約基奇–金塊，上季排名第2

1．字母哥–公鹿，上季排名第1