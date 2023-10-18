ESPN Sources: The Houston Rockets are trading G Kevin Porter Jr., and two future second-round picks to the Oklahoma City Thunder — who are waiving Porter Jr., immediately. Thunder are sending the Rockets Victor Oladipo and Jeremiah Robinson-Earl in the transaction. pic.twitter.com/PBaHA0f5lW — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 17, 2023

火箭終於甩開場外備受爭議的凱文波特（Kevin Porter Jr.），《ESPN》記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）發出消息，火箭用凱文波特附上2個未來二輪選秀籤，換回歐拉迪波（Victor Oladipo）、羅賓生厄爾（Jeremiah Robinson-Earl）。雷霆馬上將凱文波特裁掉，讓他成為自由球員。

凱文波特是NBA近代麻煩人物的代表，雖然身手了得，但過去效力騎士時，曾因為在休息室大吵大鬧，並在一次車禍中被指控不當使用槍枝以及持有大麻，已經結束重建的騎士不忍了，找上當時剛把哈登（James Harden）送走的火箭，騎士當時也只是貼上兩支二輪籤就完成交易。

沒想到凱文波特還是學不乖，再爆出毆打女友導致其受重傷的醜聞，凱文波特馬上遭到逮捕，並面臨三級襲擊以及勒頸罪的指控，凱文波特對兩項重罪一概不承認。聯盟對於家庭暴力的規範相當嚴格，一旦牽扯上，基本上整個NBA生涯都結束了。

雷霆將會負責凱文波特新賽季的1690萬美元薪資，火箭則透過這筆交易省下550萬美元。不過根據《Yahoo Sports》記者費斯徹（Jake Fischer）報導，火箭將會持續升級陣容，已就找回活塞老將伯克斯（Alec Burks）進行交易討論，歐拉迪波可能會再次成為交易籌碼。