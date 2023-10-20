Inside the stunning resignation of Bucks lead assistant Terry Stotts, and a shootaround incident between Stotts and head coach Adrian Griffin that gave a glimpse into their dynamic.



Story at @TheAthletic with @eric_nehm: https://t.co/bAt7PxWdW5 — Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2023

今年6月底才簽約加盟公鹿的前拓荒者總教練史托茲，雖跟利拉德「意外」在公鹿重逢，卻在20日被《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，史托茲已經自行請辭離隊，上任時間連4個月都沒滿，最意外的人當屬曾被史托茲帶過9個球季的利拉德，畢竟唯一「熟人」就這樣走了。

「這件事情毫無徵兆，我在這聯盟待很久，我知道這種事經常發生，你必須面對這種事與其他可能出現的事情，然後繼續前進，」利拉德說，「我認識史托茲很長時間，他也讓我來到這裡的轉換變得容易，有個熟悉面孔總是好事，如今我安頓下來了，看他離開很不幸，也很難過。」

查拉尼亞更爆出史托茲離開公鹿的主因，是跟總教練阿德里安葛瑞芬傳出不和，在先前訓練期間，葛瑞芬想要召集教練團開會，史托茲卻一個人走開，試圖跟利拉德、阿提托康波討論進攻戰術，葛瑞芬大吼要求史托茲過來，史托茲卻不理會繼續跟球員說話。

不管史托茲是否真的因為跟總教練葛瑞芬不合而告走人，這對原本內心還在浮動，且仍想要跳槽熱火的利拉德來說，無疑是利空消息，如果公鹿繼續做出這種讓利拉德感覺不舒服的人員異動，或許利拉德沒多久又會開始喊賣我了，前提還是公鹿新球季能否打出佳績！