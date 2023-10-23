經過5個月的等待，美國職籃NBA將於25日點燃新賽季戰火，官方「精心」安排2場比賽，分別是湖人對金塊、太陽對勇士，都可看見上個賽季的新仇舊恨再度上演。

25日早上7時30分將先由金塊主場迎戰湖人，上個賽季的西區冠軍戰，洛杉磯湖人遭到丹佛金塊以4比0橫掃出局，儘管第4戰詹姆斯（LeBron James）打滿48分鐘繳出40分、10籃板、9助攻的完美成績單，但湖人最終仍以2分落敗，並且輸掉了系列賽。

最終金塊拿下總冠軍，並在冠軍遊行時總教練馬龍（Michael Malone）被介紹為「湖人的爸爸」，兩隊也因此結下梁子，詹姆斯也在個人IG回嗆馬龍寫道：「你似乎很在意我？」

湖人季前熱身賽2勝4敗，詹姆斯打了3場平均13.6分，在邁入生涯第21個賽季前，詹姆斯接受美國媒體ESPN訪問時說：「我就是不斷地替自己做好準備，我每天腦中都還是想著歐布萊恩盃（總冠軍獎盃），我們絕對可以成為一支非常優秀的球隊。」

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）也公布了開幕戰的先發5人，除了雙核心詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）外，還有羅素（D'Angelo Russell）、芮維斯（Austin Reaves），普林斯（Taurean Prince）則是頂替還有傷在身的范德比（Jarred Vanderbilt）。

今年底就要滿39歲的詹姆斯提到，「我花了幾個月的時間康復，現在我能做到上季季後賽做不到的事情，這種感覺很棒，我的速度回來了，就像是一台找回馬力的跑車。」

另一場金州勇士在25日早上10時主場迎戰鳳凰城太陽的比賽同樣有看點，杜蘭特（Kevin Durant）將是首度在「有球迷」的情況下踏進勇士新主場大通中心（ Chase Center）。

杜蘭特在2016至2019年效力過勇士3個賽季，並幫球隊拿下2次總冠軍。2020-21年球季已轉隊到布魯克林籃網的杜蘭特首度回到勇士主場，不過當時因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響閉門舉行。

杜蘭特去年季中被交易到太陽，今年休兵期間太陽又交易來畢爾（Bradley Beal）和布克（Devin Booker）組成3巨頭，巧合的是，太陽送走的38歲老將保羅（Chris Paul），新東家就是勇士。

邁入生涯第19個賽季的保羅，生涯開幕戰戰績13勝5敗，不過生涯1214場全都打先發的保羅，從熱身賽來看，很有機會要在勇士首度擔任替補帶領第2套陣容上場比賽。

勇士和太陽在季前熱身賽同為4勝1敗，顯示2隊都調整得不錯，勇士在葛林（Draymond Green）受傷缺席的情況下，意外打出庫明加（Jonathan Kuminga）的身價，他在熱身賽平均繳出21.8分，在所有球員中排名第2。（編輯：張雅淨）1121023