勇士當家球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）與運動品牌UA（Under Armour）合作的專屬品牌「Curry Brand」推出近3年，終於要簽下第一位NBA球員了。根據《運動商業期刊》（Sports Business Journal）作家艾默森（Na'Andre Emerson）報導，國王控衛福克斯（De'Aaron Fox）成為Curry Brand家族成員，也將在明年擁有自己的簽名鞋款。

近幾年的國王被戲稱為新秀墳場，過去高順位選進的泰瑞克伊凡斯（Tyreke Evans）、巴格利（Marvin Bagley III）及考利史坦（Willie Cauley-Stein）等人，都無法兌現身手，福克斯卻如同陣中的「異類」，不但替國王效力7個賽季，至今仍是國王先發控衛的不二人選。

上賽季福克斯終於破繭而出，生涯首度入選明星賽，在身邊多了沙波尼斯（Domantas Sabonis）、凱文胡爾特（Kevin Huerter）等人幫助下，終於一嚐季後賽美夢，也帶領國王終止連16季無緣季後賽的尷尬紀錄，但首輪正是被自己的「老闆」柯瑞所領軍的勇士給淘汰出局。

福克斯生涯前5個賽季和Nike簽定代言合約，去年則開始穿上柯瑞系列的簽名鞋款，本季開幕戰他則以改款後的「Curry 2 Low FloTro」亮相賽場。至於柯瑞在今年3月與UA簽下終身合約，並且被任命為Curry Brand的總裁。