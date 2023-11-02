名人堂傳奇教練奈特（Bob Knight）2日辭世，享壽83歲。奈特以902次執教勝利，在NCAA歷史排行榜中名列第4，2008年結束執教生涯後，奈特健康狀況逐漸下滑，今年甚至一度出現恐慌症。

奈特在1965年開始教練生涯，執掌印第安納大學兵符29年，拿下3次NCAA冠軍，雖然奈特無緣更進一步率領NBA球隊，但1984年執教美國奧運代表隊時（當時奧運未開放職業籃球員參加），提早一步發現當時效力北卡大學的麥可喬丹的天分。

在整個試訓階段、選拔賽和奧運期間，奈特對年僅21歲的喬丹讚譽有加，「在競爭力、技巧和運動能力方面，他是最好的選手，也是技術最嫻熟的球員之一，他是我看過最好的籃球員。」只是固執的老派思維，讓外界對奈特的評價有褒有貶，就在奧運男籃4強戰勝德國後，奈特要求喬丹為自己的表現向隊友道歉，根據當時隊友帕金斯（Sam Perkins）描述，一向如此強悍的喬丹受到嚴厲批評，甚至當場留下眼淚。

隨後舉辦的NBA選秀會，由於當時聯盟仍是巨人的天下，手握狀元籤的火箭沒有意外選進後來的「非洲天王」歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon），拓荒者則在第二順位上面臨抉擇，眼見好友、當時拓荒者總管英曼（Stu Inman）還是堅持認為球隊需要大個子，奈特當時搞笑回應：「選喬丹，然後讓他打中鋒。」拓荒者終究還是選了包威（Sam Bowie）作為榜眼，公牛則在第3順位挑進了這位籃壇「GOAT」，喬丹正式開啟屬於自己的傳奇篇章。