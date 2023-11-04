儘管厄文相隔1周傷癒復出，獨行俠還是無法阻擋衛冕軍金塊的強大火力，尤其是「小丑」約基奇！約基奇4日貢獻33分、14籃板及9助攻的準大三元演出，幫助金塊125比114中止獨行俠開季4連勝，除讓獨行俠吞下本季首敗，這也是金塊在季中錦標賽的首勝。

金塊一開賽就靠約基奇領軍，很快就擴大領先到兩位數，打完首節，更以40比24大幅領先獨行俠，儘管厄文次節手感回溫，跟東契奇努力追分，但打完上半場，金塊仍以70比55領先，約基奇半場就拿20分、8籃板與5助攻，提前預告瞄準大三元。

來到下半場，厄文、東契奇兩人火力雖然仍然犀利，但獨行俠就是沒有辦法把落後差距真正追上，打到最後1分多鐘，獨行俠雖追到只差9分，約基奇卻馬上連進兩球穩住場上局面，眼看已經追趕不上，獨行俠也在讀秒階段就把所有主力換下休息。

金塊除了約基奇，今年9月曾造訪台灣的麥克波特，也有24分、9籃板，賈瑪莫瑞18分、13籃板，阿隆戈登18分、8籃板及7助攻；獨行俠以東契奇34分、10籃板及8助攻的接近大三元表現較佳，厄文也拿22分、7助攻與4抄截，賈許格林與葛蘭特威廉斯各有13分。