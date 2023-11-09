Cam Thomas limps off the court with an ankle injury 😭 pic.twitter.com/GkeFq4bVW2 — BenMuse (@BenSimmons_Muse) November 9, 2023

迎來四星時代的快艇開局並不順利，儘管籃網得分王卡麥隆湯瑪斯（Cameron Thomas）因腳踝扭傷提前退場，所幸靠著隆尼沃克（Lonnie Walker）挺身而出，下半場狂轟13分填補火力，最終以100比93擊退快艇，籃網拿下本賽季主場首勝，快艇則吞下3連敗、組建四星後的2連敗。

快艇開賽打出6比0，保羅喬治（Paul George）首節貢獻9分，帶著8分領先來到次節，無奈優勢逐漸被籃網抹滅，卡麥隆湯瑪斯、隆尼沃克攜手飆分，籃網半場僅落後3分。第3節卡麥隆湯瑪斯和塔克（P.J. Tucker）發生肢體接觸，前者左腳踝扭傷退場。

籃網攻勢未見停歇，頂替卡麥隆湯瑪斯上陣的隆尼沃克一上來就投連續投進3顆三分球，雙方不斷互換領先，末節籃網不再丟掉領先優勢，戴隆夏普（Dayron Sharpe）上籃得分，雙方在6分半時差距來到雙位數，從此鎖定勝局。

They’re chanting ‘Daryl Morey’ at James Harden 😅 pic.twitter.com/2ODY2arUER — NBACentral (@TheDunkCentral) November 9, 2023

隆尼沃克打出加盟籃網以來最佳表現，板凳出發轟進21分，卡麥隆湯瑪斯傷退前拿下14分。保羅喬治砍進全場最高24分，但投籃命中率不及4成，里歐納德（Kawhi Leonard）17分、韋斯布魯克（Russell Westbrook）13分。缺席整個熱身賽的哈登（James Harden）12分，且在他罰球時，現場籃網球迷還刻意喊出七六人總裁莫瑞（Daryl Morey）的名字，嘲諷意味十足。