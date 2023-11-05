「綠衫軍」塞爾提克繼續展現本季全力爭冠的強大氣勢！塔圖5日攻下全場最高32分，且抓11籃板，傑倫布朗也轟23分，波爾金吉斯22分，靠著3人得分破20的平均火力，塞爾提克最後以124比114強壓地主籃網，奪下開季5連勝，仍是全聯盟唯一還沒嘗過敗績球隊。

儘管主力後衛懷特因為第二個小孩出生暫時離隊，塞爾提克改用荷福德進入先發陣容，實力仍然強大，光在上半場就有4人得分上雙，其中塔圖半場就轟21分，生涯得分突破1萬分，上半場打完，塞爾提克70比58領先，籃網半場以卡麥隆湯瑪斯14分最高。

籃網下半場一度靠著卡麥隆湯瑪斯、丁維迪、隆尼沃克等人火力，末節把比數追成97比99落後，可是接下來塔圖接管比賽，領軍塞爾提克打出11比2攻勢，重新拉開領先差距到兩位數，也讓籃網的反撲氣勢為之受阻，只能接受主場落敗事實。

塞爾提克除了3人得分破20，哈勒戴也交出18分、10助攻與9籃板的準大三元數據，讓懷特缺陣的傷害降到最低，柯奈替補貢獻11分、7籃板；籃網6人得分上雙，其中卡麥隆湯瑪斯27分最高，丁維迪與布瑞吉斯各有19分，但他們也有班西蒙斯、克萊斯頓與卡麥隆強生3名主力因傷缺陣。