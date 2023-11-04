前巫師狀元沃爾（John Wall）淡出聯盟，近期他接受知名記者查拉尼亞（Shams Charania）訪問，表示自己還沒有放棄回到NBA賽場，並提到自己樂意和太陽後衛畢爾（Bradley Beal）重聚。

沃爾以2010年選秀狀元身分加入巫師，球隊逐漸走出黑暗迎接曙光，迎來探花郎畢爾後場雙槍，直接讓巫師戰力大升級，不過4次進入季後賽，最多只打到第二輪就告退，此後沃爾不斷受到傷勢影響，出賽數略減，最終在2020年球季中被交易，留下5度入選明星賽，助攻、抄截寫下巫師隊史紀錄。

遭到火箭釋出後，沃爾自2023年1月後就沒有出現在NBA賽場，33歲的他仍期待重返聯盟，查拉尼亞問起畢爾在太陽的狀況，沃爾認為他們現在欠缺磨合，最重要的還是保持健康。談到和畢爾重聚的可能性時，沃爾說：「我和畢爾還是兄弟，如果我能加入他們的球隊，我肯定非常樂意。」

歷經大傷摧殘的沃爾，已經不再具有爆發力十足的體能條件，不過還是能勝任二、三線替補後衛，攤開太陽陣容幾乎沒有合格的控球者，多由艾瑞克戈登（Eric Gordon）、格雷生艾倫（Grayson Allen）扛起控球責任。