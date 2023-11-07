美國職業籃球聯盟（NBA）費城76人隊今天主場迎戰華盛頓巫師隊，球星恩比德全場狂飆48分，第3節更轟下29分創隊史紀錄，最終76人就以146比128大勝，收下5連勝。

上季獲年度最有價值球員（MVP）殊榮的恩比德（Joel Embiid）本季尋求衛冕，新賽季前5戰場均得分29.4分、11籃板，表現依舊出色。

球員哈登（James Harden）雖離隊，但76人（Philadelphia 76ers）透過交易強化陣容深度，在輸掉首戰後，接下來4場比賽接連告捷；對戰巫師（Washington Wizards），歷經開賽短暫落後，靠後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）、前鋒哈里斯（Tobias Harris）聯手拉出9比0攻勢反超，恩比德隨即加入得分行列，助76人首節以33比24領先。

76人次節攻勢更加猛烈，團隊單節狂砍42分，上半場結束將比分拉開到75比58，而第3節猶如恩比德個人秀，個人10投全中、單節豪取29分，寫隊史新猷，率隊前3節結束取得22分領先，也讓比賽勝負幾乎底定，最終76人以18分差贏得勝利。

恩比德前3節打完就退場休息，出賽約31分鐘，進帳本季個人新高48分，另有11籃板、6助攻、1抄截、1阻攻，隊友馬克西（Tyrese Maxey）貢獻22分、11助攻。

巫師先發5人都有得分雙位數演出，其中庫茲馬（Kyle Kuzma）、普爾（Jordan Poole）各得28分、23分，2人合力飆出8記三分球，但依舊難敵76人火力；巫師輸球後，開季戰績1勝5敗，近期陷入4連敗陰霾。（編輯：李明宗）1121107