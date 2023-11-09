》 「月月」聽到領錢聲！ 專家、理財達人紛推薦

事實上，00929一掛牌上市就受到「不敗教主」陳重銘的關注，他多次在受訪時提及，00929的「複利效果」驚人，而且還能做到「價息雙收」，他在近期投稿在平面媒體的文章中，更表示，00929是「轟動武林、驚動萬教」，它能夠如此受到投資人的青睞，並且超車ETF界的老大哥，還是要歸功於「穩定的配息金額實踐了穩定的現金流」，其次，它的成分股也是一大關鍵，00929雖然是100%布局科技電子股，但追蹤指數相當有「技巧」，也成了它抗跌表現優良的關鍵之一。

00929經理人許忠成也提到，00929成分股的每一檔成分股權重都很均勻，分散在「光電」、「通信網路」、「資訊服務」、「電腦及週邊設備」…等子產業，並沒有「挑食」的狀況。

如此一來，像這陣子AI概念股相繼走跌，00929受到的影響就較小，對於投資人來說是「利多」，因為不見得每個投資人對於相關個股都能對其股價漲跌瞭若指掌，反而透過電子科技股輪動的習性，而呈現的走勢是「抗跌」而非「飆股」，這也是我們期望投資人透過定期定額做長期投資，長期存股累積張數之後就可以享受甜美息收的最大主因。

資深財經專家盧燕俐也多次在節目中分析00929受歡迎的原因，她指出，對於每個月想要有被動收入的人來說是長線佈局的好選擇，而且00929的配息優填息快，是最有機會達到存股零成本的標的物之一。

》 「每月加薪到財富自由」，00929給投資人踏實的投資感

不少達人、專家也時常在社群媒體分析00929能夠轟動市場的原因，理財達人摳摳近日分享她的觀點，認為00929會如此爆紅，其原因共有3個，分別為穩定的月月配、驚人的報酬率，最後一個就是「每月加薪到財富自由」。

她在影片中提到對廣大的上班族來說，每個月都有錢能領，是立即得到的回饋。當資金持續投入，「加薪」金額就會從1萬元、2萬元跟著增加，當投資有踏實感就會想繼續堅持下去，離財富自由越來越近。

》競爭對手出現！ 經理人：差異在於成分股與有無「它」

針對10月中旬起市場開始出現月配息的相似產品，00929經理人許忠成指出，雖然都有月配息機制，但00929是100%布局電子科技類股，並不包含傳產、金融、航運等，並且會排除大漲大跌的景氣循環股。投資人可以發現從00929之後的指數篩選機制都開始著重於「基本面選股」，因為00929的指數規則首次排除了股價大起大落的景氣循環股，並且馬上表現了抗跌的效果，加上嚴選營運獲利能力強，又能大方配發股息的潛力個股，期待能達到兼顧配息及股價成長潛力。

股票型月配ETF

(表/中時新聞網整理)

至於收益平準金，許忠成表示，雖然有無收益平準金都不會影響投資人的權益，但它的優勢在於投資人能夠用過往的數據，去估出未來配息的價格，也不會因為除息前大量湧入的投資人，而稀釋掉原本在場的投資人的配息金額。

網路上常有投資人分享，依照目前在官網公告的數據，不含資本利得，可分配資本利得為0.8元，用該數據推算出到年底都可能配出0.11元，也因為這樣，能夠滿足期盼在財務規劃上，沒有模糊空間的族群，反之，若沒有收益平準金，在財務規劃上則較難掌握。

事實上，00929掛牌以來的五次配息都為每單位配發0.11元，年化配息率都維持在7~8%左右，00929除了配息政策相對穩定、填息快、月月領外，還有一個關鍵在於國人一項都喜愛存股，在過往存股標的以金融股為大宗，然而，金融股受到疫情影響，在今年整體配息率表現不佳，除此之外，為避免金融股拿「老本」出來配息規定趨嚴，讓過去看準金融股穩定配息的存股族心驚驚，而將布局版圖轉至高股息ETF，月配選00929最省事，除了穩定領息之外也能夠有著賺取價差的機會。

(文／林亞樺撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。