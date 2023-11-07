新光投等債15+ETF(00775B)經理人王韻茹認為，今年以來，投資等級美債ETF商品交投熱絡，主要看好具有穩定配息且信用評等高的投資級公司債，現階段趁殖利率仍處相對高檔時刻布局，可以提早鎖定高息，並有機會參與美國降息後的下一波債市多頭，另外，投資等級債波動小，遇市場黑天鵝往往具避險優勢，成為平衡股市波動風險的相對抗跌投資工具。

新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容表示，電信產業債券最新平均到期殖利率逾6%以上，比起國內電信三雄2023年均殖利率4.26%還優，近期ETF價格也隨美債殖利率下滑而迅速彈升，同時，全球電信產業債還擁有「低違約率」(不受景氣波動影響)、「高殖利率」(至少6%以上)，與「存續期間長」(未來賺資本利得空間大)等3大優勢，加上電信債配息來源穩定，全部來自債券票息，不會造成投資人領高息卻侵蝕到本金的情形。

新光投信量化投資部協理袁永騰強調，不論是特選產業的美元投資等級債，或全球投資等級電信債，現階段債券ETF擁有「高息+低波動」兩大優勢，加上配息來源穩定，全部來自債券票息，現階段正是一般投資大眾追求「安心投資」、把握「優殖入手」、再享「價格反彈」的投資好時機。