根據CoinDesk網站報價，以太幣10日勁升10.2％，報2,104.36美元，創下4月中以來最高紀錄。今年迄今以太幣累計漲幅超過75％。

全球市值最大加密幣比特幣一度升抵37,970美元，創下去年5月以來最高水準，稍後比特幣漲幅收窄至0.8％，報37,037.15美元。今年來累計狂飆逾121％。

根據德拉瓦州州務卿公司事務處（Division of Corporations）網站顯示，貝萊德9日註冊「iShares以太坊信託」（iShares Ethereum Trust），跨出請求美國主管機關批准太幣現貨ETF的第一步。

貝萊德曾在6月8月註冊「iShares比特幣信託」，一周後便向美國證交會（SEC）申請推出比特幣現貨ETF。貝萊德對此消息不予置評。

加密貨幣資料公司Kaiko研究主管梅達利（Clara Medalie）表示，以太幣現貨ETF的樂觀情緒逐漸增強，比特幣價格攀升，提振其他加密貨幣上漲。

梅達利指出，「過去一年加密貨幣市場拼命在一連串壞消息中尋找催化劑，ETF帶來市場歡迎的喘息機會。若主管機關批准，可望再迎來一波強勁漲勢。現在判斷漲勢獲得支撐仍然太早，不過看來很有希望。」

目前約有12家ETF業者申請設立比特幣現貨ETF，或是將現有商品轉為現貨ETF，協助推動近期的加密貨幣漲勢。

美國證交會迄今尚未核准任何現貨比特幣ETF，證交會主席詹斯勒（Gary Gensler）認為現貨比特幣ETF容易出現詐欺和操縱問題。

包括方舟投資管理公司、景順（Invesco）和VanEck在內的多家公司，已申請推出現貨比特幣ETF，正待證交會批准。