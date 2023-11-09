彭博社報導，周四亞洲時段，比特幣上漲3.6%，報36,856美元，改寫2022年5月以來新高。市值較小的以太幣漲2.2%，Solana漲3.2%。

去年加密貨幣Terra和Luna引發市場崩跌，導致加密貨幣市值蒸發1.5兆美元。

市場盛傳美國證券交易委員會（SEC）可能在感恩節之前「技巧性」釋出批准比特幣現貨ETF的日期。Bloomberg Intelligence分析師表示，即使本月未獲批准，我們仍然相信明年1月10日獲得批准的可能性為90%。

在經過逾十年來漫長的審議後，美國監管機構可能批准比特幣現貨ETF的樂觀預期帶動比特幣今年來大漲超過120%，相較之下，全球股市今年來只上漲10%。

美國監管機構迄今只核准了比特幣期貨ETF，例如ProShares Bitcoin Strategy。SEC目前正在審核的比特幣現貨ETF申請多達10 檔。