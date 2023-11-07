美國職籃NBA明尼蘇達灰狼今天與波士頓塞爾蒂克鏖戰至延長賽，才分出勝負，灰狼隊靠著愛德華茲全場轟下38分，最終以114比109獲勝，賞給塞爾蒂克開季首敗。

塞爾蒂克今天客場出戰灰狼，開賽由布朗（Jaylen Brown）發動攻勢，前17分有9分是由布朗貢獻，率隊一度領先，而灰狼隊火力逐漸加溫，靠著瑞德（Naz Reid）在三分球開火，率隊以29比26反超。

塞爾蒂克次節由柯內特（Luke Kornet）、塔特姆（Jayson Tatum）打出一波8比0攻勢小高潮，而灰狼隊愛德華茲（Anthony Edwards）隨後挺身而出、拉近比分，半場結束灰狼以52比55落後。

灰狼第3節以79比74反超比分，塞爾蒂克第4節則由布朗率隊扳平戰局，且隨後在倒數2分鐘命中三分球、一度超前，而灰狼隊麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）關鍵時刻在三分線外開火，扳成101比101平手。

進入延長賽後，塞爾蒂克未能把握灰狼隊中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）6犯離場的機會搶分，而灰狼隊靠著愛德華茲繼續發威，最終灰狼隊以5分差迎接勝利。

巧合的是，灰狼5天前剛讓開季4勝0敗的衛冕軍丹佛金塊吞下本季首敗，今天又讓開季5連勝的塞爾蒂克踢到鐵板，而塞爾蒂克輸球後，本季已無全勝的隊伍。

灰狼隊今天以愛德華茲表現最佳，獨攬38分，外加9籃板、7助攻，隊友丹尼爾斯（Jaden McDaniels），三分球9投4中，貢獻20分次之。

塞爾蒂克新賽季組成新4巨頭，塔特姆、布朗、哈勒戴（Jrue Holiday）與波辛吉斯（Kristaps Porzingis）4人此役合力攻下90分，其中塔特姆繳出32分、5籃板、2助攻、5抄截，可惜依舊未能幫助球隊延續連勝氣勢。（編輯：李亨山）1121107