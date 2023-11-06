Donovan Mitchell is COOKING 🔥



He has 27 PTS with 9 minutes to go in the 4Q!



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騎士相隔快7年時間，終於嘗到擊敗勇士滋味！騎士6日在自家主場先發五人得分全都上雙，其中米契爾貢獻31分，最後以115比104擊敗史蒂芬柯瑞領軍的勇士，除了中止勇士5連勝，且拿本季主場首勝，更是騎士自從2016年12月25日以後首度擊敗勇士、中止對戰16連敗。

勇士上半場手感低迷，半場投47中14，命中率連3成都不到(2成98)，反觀騎士半場投46中20，命中率4成35，自然一路壓著勇士打，上半場結束，騎士57比45領先勇士，米契爾半場17分，加蘭也拿15分，勇士則以柯瑞14分最高。

儘管下半場勇士一度縮小差距到5分，可惜勇士還是守不住米契爾、加蘭、史特魯斯等人火力，被騎士重新拉開領先到兩位數，打到最後2分33秒，勇士眼見已經落後14分，隨即換下所有主力，騎士卻讓主力留到最後1分09秒才換下確定勝局。

騎士除了米契爾，加蘭也拿24分，史特魯斯15分，莫布利13分、16籃板，賈瑞特艾倫12分、9籃板，不過騎士得分幾乎都集中在先發，替補只拿20分；勇士以柯瑞28分最高，卓雷蒙格林18分，克雷湯普生與庫明加各拿15分，保羅繼續低迷，投10中2、只拿5分。