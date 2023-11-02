LeBron James tonight:



35 points

11 rebounds

7 assists

2 blocks

68% FG pic.twitter.com/0eok9RUBkT — NBACentral (@TheDunkCentral) November 2, 2023

2日上演「洛城德比」本季首部曲，湖人脫離比賽前段手感不佳窘境，從落後19分的劣勢恢復，在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）全場狂砍本季新高的35分帶領下，湖人最終在延長賽順利勝出，以130比125擊退快艇，也終結對陣快艇的11連敗。

快艇明星鋒線「可愛」里歐納德（Kawhi Leonard）開賽予取予求攻下18分，打破過去個人首節得分紀錄，快艇一度領先19分，所幸板凳出發的伍德（Christian Wood）、克里斯提（Max Christie）連續砍進三分彈，避免比賽走向失控，首節結束快艇37比24領先。

詹皇第2節試圖掌控局勢，單節15分力抗快艇，將分差追至個位數，只是湖人持續在防守端掙扎，快艇又打出進攻高潮，依然維持13分領先幅度進入中場休息，詹皇上半場砍下全隊最多的17分。

湖人眾將第3節紛紛跳出，緩解詹皇壓力，羅素（D'Angelo Russell）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）單節各自攻下12分，頂替膝蓋痠痛的普林斯（Taurean Prince）先發的雷迪許（Cam Reddish）連續送出抄截和火鍋，隨著克里斯提兩罰全中，湖人以87比85反超，取得自第一節後首次領先。

打出氣勢的湖人末節拉出9分領先，快艇在讀秒階段瘋狂追分，剩下17秒保羅喬治（Paul George）獲得三罰機會全數命中，替快艇扳平戰局，羅素執行最後一擊未果，兩隊117平打進延長賽。一如第四節走向，快艇在延長賽持續追趕，只是這次幸運女神沒有站在他們這邊，最後40秒落後3分，快艇連續投丟兩顆三分球，比賽也在伍德灌籃得分後正式劃下句點。本季將會是雙方最後一次共用球場，下賽季快艇將以位於加州英格爾伍德的新球場Intuit Dome做為主場。