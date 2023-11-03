WEMBY (36 PTS) HAS TAKEN OVER IN PHX ‼️



10-0 SPURS RUN.



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儘管太陽3日好不容易迎來當家射手戴文布克傷癒回歸，且克服上半場落後27分頹勢，打到末節一度追平，沒想到今年狀元文班亞馬適時爆發，帶領馬刺打出12比0終結比賽攻勢，最後馬刺以132比121再次射落太陽，文班亞馬貢獻生涯新高38分，另有10籃板、2助攻、2火鍋。

馬刺開賽就賞給地主太陽一波13比0，直到開賽4分鐘，太陽才靠杜蘭特開張，馬刺首節更最多取得21分，來到次節，文班亞馬續跟瓦塞爾聯手擴大領先到27分，幸好布克及時找回手感，幫助太陽打完上半場，把比數追成55比75，文班亞馬半場就拿20分。

不過太陽下半場靠著布克、杜蘭特兩人火力，以及瓦塞爾突然傷退，竟在最後關頭追成116比116平手，可惜接下來全看文班亞馬表演，靠著罰球、灌籃、中距離與三分球接連搶下10分，帶領馬刺打出12比0猛攻，太陽只能乖乖接受反撲無效的結局。

馬刺除了文班亞馬打出菜鳥球季最佳一役，查克柯林斯也拿19分、8籃板，瓦塞爾17分，索漢14分、9助攻，歐斯曼13分，特雷瓊斯12分、10助攻；戴文布克自從開幕戰扭傷腳踝後首度回歸，就拿31分、13助攻與9籃板的準大三元，杜蘭特28分，可惜太陽還是輸球。