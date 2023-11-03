“Philly is just changing my role knowing I can give more, knowing I can do more, but if you want me to be honest, it's like being on a leash... I never really had that opportunity [to score and facilitate freely].”



James Harden on his Sixers situation 😬



(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/ENvnygLE5Q — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 2, 2023

快艇3日替剛加盟快艇的「大鬍子」哈登舉辦加盟記者會，他除了直接預告將於下周二作客出戰尼克比賽完成本季首秀，更嗆聲前東家七六人，「我在費城犧牲自己，減少出手次數，但我相信自己是組織者，我不是體系型球員，我自帶體系！我需要場上球員相信我，給我信任！」

「為了讓七六人變更好，我主動降薪2600萬美元，我拿更少錢，犧牲自己角色，但我感覺管理階層另有計畫，」哈登表示，「很多關於我的報導並非真實，我愛費城球迷與隊友，但我更開心成為快艇一員，我感覺就是七六人管理階層不要我，我也飽受束縛。」

當然來到快艇之後，哈登的目標就是奪冠，「我的能力很優秀，也擅長在團隊內貢獻，我想證明一切，想證明我可以跟任何人一起打球，可以贏下總冠軍，我來這裡只有一個目標，那就是奪冠。」哈登跟韋斯布魯克、保羅喬治、里歐納德都是洛杉磯人。

「洛杉磯是我的家鄉，讓我感覺很舒服，也很高興獲得在快艇打球機會，」哈登說，「我希望從防守做起，成為最好的自己，我會多看比賽影片，以及多跟教練團溝通，找出在攻守兩端發揮方式，但這需要時間，希望我能快一點，畢竟時間並不充裕，我知道我可以做更多。」