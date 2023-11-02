Another night, another milestone.



Stephen Curry is the first player in NBA history to make a three in 250 straight regular-season games 👏 pic.twitter.com/Nhj0FMdTNF — Golden State Warriors (@warriors) November 2, 2023

勇士2日主場迎戰國王，也是6天內兩隊第2度交手，儘管第3節國王將比數順利反超，勇士始終緊咬比分，並在末節靠著「浪花弟」克雷湯普生（Klay Thompson）終場前0.2秒的中距離準絕殺，幫助勇士以102比101氣走國王，拿下4連勝。

35歲的史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）身手絲毫沒有太多退化，本季場均可攻下33.5分、1.2抄截，三分球命中率高達47.1%，這位兩屆年度MVP又寫下了個人里程碑，第2節剩下6分19秒，柯瑞命中本場第一顆三分球，成為聯盟首位連續250場例行賽投進三分球的選手。

本季勇士找回「三節勇」的可怕，本季4場比賽下來，光是在第三節就拿下142分，正負值來到可怕的+47，但這項優勢在本場面對國王蕩然無存，國王以一波7比0攻勢開場，並把勇士單節得分壓在18分，帶著5分領先進入決勝節。

兩隊互換領先多達12次，末節雙方最多分差只有3分，比賽剩下15.8秒，國王長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）罰球線出手附近打板命中，幫助球隊101比100超前，勇士在沒有暫停之下做出最後一擊，國王選擇包夾柯瑞逼迫他把球傳出，接獲傳球的克雷湯普生（Klay Thompson）在時間緊迫下中距離出手，順利空心入網形成致勝一擊，勇士最終102比101險勝國王，收下本季第4勝（1敗）。