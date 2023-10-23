舊金山巨人正在尋覓新任總教練，他們先前已經面試了女性教練艾莉莎納肯（Alyssa Nakken），現在又把目光投向教士總教練馬文（Bob Melvin）。馬文與教士還剩餘1季400萬美元合約，但是教士准許馬文接受巨人的面試，也就是說教士可能也想更換總教練。

如果教士開除馬文，他們仍然要支付剩餘的400萬美元，若是巨人與馬文簽約（新合約肯定價錢更高）這樣教士就可省下這些錢。排除2020年縮水球季，教士去年89勝73負，自2006年以來首度重返季後賽，那也是馬文掌兵教士的首季。本季教士82勝80負維持5成勝率卻無緣季後賽，教士肯定想做出一些改變。

馬文是3屆年度最佳教練（2007年響尾蛇、2012年、2018年運動家），教士又是與巨人在國聯西區的勁敵，巨人肯定也會考慮挖走馬文。2021年馬文離開運動家的情況很類似，運動家保留馬文的合約，並准許他接受教士的面試，最後他就被教士挖走了（3年1200萬美元）。巨人目前的人選還有陣中的板凳教練Kai Correa與三壘指導員Mark Hallberg。