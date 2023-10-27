2023 Fielding Bible Awards🏆



Winners List



Player of the Year- Ke’Bryan Hayes



1B- Christian Walker

2B- Andrés Giménez

3B- Ke’Bryan Hayes

SS- Dansby Swanson

LF- Steven Kwan

CF- Kevin Kiermaier

RF- Fernando Tatis Jr.

C- Gabriel Moreno

P- Zack Greinke

Multi Position- Mookie Betts pic.twitter.com/vOolC0oUOY — SIS_Baseball (@sis_baseball) October 26, 2023

美國職業運動數據公司「SIS」（Sports Info Solutions）公布大聯盟2023年防守聖經獎得主，海盜三壘手海耶斯（Ke'Bryan Hayes）成為大贏家，不僅在該守位獲獎，更成為今年首度設立的防守聖經獎「最佳防守球員」得主。

防守聖經獎沒有美聯、國聯之分，從30支球隊中選出各守位當中防守表現最好的球員，比金手套獎競爭更加激烈，一般來說更看重進階數據，雖然獲得防守聖經獎並不能保證能拿下金手套，但仍是證明具有優異防守功夫的有利指標。

身材並不起眼的海耶斯自升上大聯盟後，便以強而有力的防守著稱，2020年後DRS（平均一場能替球隊守下多少分）累積數據遙遙領先其他三壘手，本季DRS為21也是該守位之最，也是他第3度拿下防守聖經獎。相較之下海耶斯的打擊就並不是那麼穩定了，今年因傷只打124場比賽，繳出2成71打擊率、15轟、攻擊指數0.762。

2023年大聯盟防守聖經獎得主

最佳防守球員：海耶斯

一壘手：華克（Christian Walker，響尾蛇）

二壘手：吉曼尼茲（Andres Gimenez，守護者）

三壘手：海耶斯

游擊手：史旺森（Dansby Swanson，小熊）

左外野手：史蒂芬關（Steven Kwan，守護者）

中外野手：基爾麥爾（Kevin Kiermaier，藍鳥）

右外野手：小塔提斯（Fernando Tatis Jr.，教士）

捕手：莫雷諾（Gabriel Moreno，響尾蛇）

投手：葛倫基（Zack Greinke，皇家）

工具人：貝茲（Mookie Betts，道奇）