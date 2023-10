2023 Fielding Bible Awards🏆



Winners List



Player of the Year- Ke’Bryan Hayes



1B- Christian Walker

2B- Andrés Giménez

3B- Ke’Bryan Hayes

SS- Dansby Swanson

LF- Steven Kwan

CF- Kevin Kiermaier

RF- Fernando Tatis Jr.

C- Gabriel Moreno

P- Zack Greinke

Multi Position- Mookie Betts pic.twitter.com/vOolC0oUOY