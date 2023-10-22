They really gonna have Giannis hooping in a pair of swim trunks — b (@kokodang0) October 21, 2023

休賽季做出重磅補強的公鹿，準備在新的球季將榮耀奪回，但最近在社群平台X（推特）流出了公鹿新賽季城市版球衣，在大多數球迷眼中留下不好印象，紛紛轉推嘲諷球衣樣式。

運動大廠Nike擔任聯盟球衣贊助商後，自2017年開始為每支球隊推出「城市版球衣」，球衣的設計往往將該城市的歷史及特色融入，每一款皆有五花八門的樣式。熱火2018年推出的罪惡之夜（Vice Night）城市版球衣，其藍粉相間的配色就像是南灘奢華的霓虹燈，深受大批粉絲喜愛。

但看起來金塊新賽季的城市版球衣並不受大家歡迎，經常分享NBA消息的《Legion Hoops》轉貼照片，水藍配色加上像雀斑的點點設計，引來多數球迷留言發表看法，有粉絲毫不客氣批評：「這是我14歲時穿的泳衣」、「他們真的要讓字母哥穿著泳褲打球了。」

字母哥阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）先前暗示，只要球隊戰力沒有進一步提升，他不會和公鹿續約，這也給球團帶來沉重壓力。公鹿別無選擇只能大幹一場，搶下利拉德（Damian Lillard）安定軍心，也確保不讓同區勁敵熱火得手。