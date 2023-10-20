James Harden did not attend 76ers practice today and is away due to a personal matter. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2023

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞20日爆料，「大鬍子」哈登再以個人因素為由缺席今天七六人例行訓練，事實上從美國時間16日開始，哈登就待在休士頓，也沒通知七六人自己將缺席訓練，擺明就是想用「消極抵抗」方式面對七六人遲遲不肯把他交易到快艇。

七六人總教練納斯今天也把話說得很保守，「以目前來看，哈登不太可能參加最後一場熱身賽，當然我也不能完全排除這種可能性。」不過納斯透露，包含恩比德在內的七六人主力球員，都將在明天最後一場熱身賽出賽較多時間，準備迎接新球季開打。

哈登做出如此消極抵抗動作並不意外，在過去兩周七六人季前訓練營期間，他只參加過1次5對5訓練，也沒出戰過任何一場熱身賽，就是希望逼迫七六人趕緊把他交易出去，最好是能到他最想要跳槽的快艇。

儘管根據《ESPN》薪資專家馬克斯計算，在未經球隊同意下，哈登每缺席1場例行賽或熱身賽，將被扣薪38.9萬美元，每缺席1次訓練，也會被罰款2500美元，問題是這對哈登可能不痛不癢，接下來就看七六人怎麼處理了，畢竟他們也有過班西蒙斯擺爛賣我經驗。