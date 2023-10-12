明星控衛利拉德（Damian Lillard）休賽季重磅加盟公鹿，終於將迎來亮相機會，根據《ESPN》記者麥曼納米（Dave McMenamin）消息，公鹿新任教頭阿德里安葛瑞芬（Adrian Griffin）已經確認，將會在台灣時間10月16日客場交手湖人的熱身賽中，讓利拉德、「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）攜手出賽。

兩人過去都是球隊第一人，雖然利拉德的傳球能力很強，但他們都習慣掌握球權，成為球隊主要的得分來源，上賽季球權占有率，字母哥、利拉德分別排在第一和第五，如果公鹿要最大限度地發揮兩位球星的作用，他們就必須學會在場上共存。

利拉德對《The Athletic》記者寧姆（Eric Nehm）說，這正是兩人目前在努力的方向，「當我得知被交易時，我非常高興，因為我非常想贏球，所以和他（字母哥）這樣具有統治力、目標也只有贏的球員攜手再適合不過，我認為在如何幫助球隊的部分，我們的想法非常一致。」

字母哥、利拉德目前缺席熱身賽前2場比賽，公鹿拿下1勝1負，湖人則是自勇士保羅（Chris Paul）後，再次成為他隊球星首秀的配角。公鹿目前剩下3場熱身賽，新賽季開幕戰將是27日主場迎戰強敵七六人。