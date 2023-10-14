美聯冠軍賽交手太空人前，遊騎兵投手戰力獲得巨大提升，根據美聯社報導，遊騎兵在季中交易截止日前網羅的3屆賽揚獎投手薛爾瑟（Max Scherzer），有機會重返球隊陣容。

薛爾瑟今年原本要和另外一位老將韋藍德（Justin Verlander）攜手合作，把大都會帶向世界大賽舞台，無奈球隊頻爆休息室氣氛不佳傳聞，戰績深受影響，導致兩人都在季中被大都會交易了，韋藍德則是到了遊騎兵在美聯冠軍賽的對手太空人陣營，讓人期待是否會出現前隊友相互廝殺的戲碼。

39歲的薛爾瑟本季登板先發27場，自責分率3.77，若只算效力遊騎兵的成績，數字則降為3.20，薛爾瑟先前因為肩膀肌肉拉傷，從9月12日以來就沒有出賽，不過薛爾瑟14日在牛棚練投後表示，自己已經準備好上場，但不確定能在比賽中投多久。牛棚待命成為遊騎兵使用薛爾瑟一個選項。

遊騎兵尋求自2011年以來首度重返世界大賽，該年對於他們來說是不堪回首的痛苦，世界大賽第6戰，遊騎兵兩度只差一顆好球就能奪冠，沒想到紅雀展現「不死鳥」的拚戰精神，不但逼出了G7，最後更是逆襲遊騎兵奪冠。