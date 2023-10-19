美聯冠軍賽拿下客場2連勝的遊騎兵形勢大好，G3回到主場推出3屆賽揚獎得主薛爾瑟（Max Scherzer）登板先發，卻無法壓制對方打線，太空人靠著12支安打轟下8分，儘管遊騎兵賈許楊（Josh Jung）繳出單場雙響炮，試圖在比賽後段掀起反攻，但太空人仍有辦法拉開差距，最終以8比5奪下G3勝利，太空人將系列賽追成1比2。

薛爾瑟相隔1個月再次登板，就是在高張力的季後賽上，期盼幫助遊騎兵取得聽牌優勢，首局也不辜負現場球迷熱情呼喊，薛爾瑟只用了8顆球就完成三上三下，寫下好的開始，不過2局上半薛爾瑟卻出現控球不穩狀況，接連投出觸身球及四壞保送，先是在滿壘情況投出暴投丟1分，第9棒馬多納多（Martin Maldonado）補上安打再添2分，太空人單局拿下3分。

接下來薛爾瑟還是持續挨打，前一次打擊就打到警戒區的艾爾圖維（Jose Altuve），3局上半直接把球扛出大牆外，薛爾瑟的惡夢還沒結束，4局上杜邦（Mauricio Dubon）安打送回阿布瑞尤（Jose Abreu），太空人4局打完以5比0領先遊騎兵。薛爾瑟本場比賽主投4局失5分退場。

太空人先發投手哈維爾（Cristian Javier）威風凜凜，前4局只讓遊騎兵靠著保送上壘，5局下遊騎兵終於出現本場首支安打，緊接著賈許楊（Josh Jung）轟出全壘打帶回2分，將比賽拉回仍可競爭的局面，遊騎兵在6局上完成超級美技，中外野手塔維拉斯（Leody Taveras）沒收阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的全壘打，現場球迷嗨到破表。

遊騎兵看似氣勢打了上來，但太空人一掃系列賽打擊不順陰霾，7局上半再製造滿壘，將局面做給阿瓦瑞茲，這次他不把球擊遠，擊出落點巧秒飛球，太空人獲得第7分。7局下半遊騎兵持續追趕，賈許楊再轟出2分彈，成為遊騎兵隊史首位上演雙響炮的新秀，遊騎兵仍以4比7落後太空人。

比賽後段走向你來我往的狀態，前3打席沒有建樹的佩納（Jeremy Pena）在8局上適時一擊敲回1分，下個半局遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）打出右外野帶打點滾地安打，但始終無法彌補3分差距。