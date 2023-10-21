響尾蛇21日主場繼續迎戰費城人的國聯冠軍賽G4，兩隊一共動用16名投手完成比賽，打線方面響尾蛇顯然技高一籌，8局下半更展現「神調度」，代打的艾列克湯瑪斯（Alek Thomas）敲出追平2分彈，莫雷諾（Gabriel Moreno）補上勝利打點安打，最終以6比5強勢逆轉費城人，系列賽雙方各拿兩勝戰平。

賽前亞利桑那當地人、也是奧運23金得主的美國傳奇泳將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）替響尾蛇開球。2局下響尾蛇先聲奪人，華克（Christian Walker）先是藉著失誤上壘，1出局後小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）擊出投手強勁滾地球，是製造雙殺的好機會，未料費城人先發投手克里斯多福桑契斯（Cristopher Sanchez）疑似記錯出局數，接球後看向一壘，只完成2個出局數，也讓他付出代價，被E.李維拉（Emmanuel Rivera）敲安率先失分。

3局下響尾蛇敲安，又靠暴投站上得點圈，即便響尾蛇換下桑契斯也沒用，莫雷諾（Gabriel Moreno）隨後補上安打，響尾蛇2比0領先。用牛棚車輪戰的響尾蛇終究壓不住費城人的兇猛炮火，4局上席瓦伯（Kyle Schwarber）炸裂陽春炮，費城人追回一分。

費城人攻勢不停歇，就算接下來再也沒有煙火秀，不過連續4個半局都有分數進帳，比數拉開5比2。響尾蛇7局下迎來大好機會，用安打和兩次保送獲得滿壘，華克發揮選球眼先搶1分，但接著上陣的史密斯（Pavin Smith）只敲出內滾，響尾蛇落後兩分。

8局下費城人提前啟用終結者金柏若（Craig Kimbrel），仍無法避免連續兩天出包，小古瑞爾開局二壘安打，響尾蛇決定派上本場板凳出發的艾列克湯瑪斯（Alek Thomas）代打，轟出追平比數的兩分彈。金柏若留下兩個人在壘包後退場，換上場的阿瓦拉多（Jose Alvarado）再遭莫雷諾安打失分，響尾蛇完成6比5反超。