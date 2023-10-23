Collision at the plate as Bryce Harper scores to make it 2-0 pic.twitter.com/epTHbpc7tD — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 22, 2023

費城人猛將哈波（Bryce Harper）在國聯冠軍賽G5盜本壘得分，成為1955年黑人名將羅賓森（Jackie Robinson，當年36歲）以來最年長的盜本壘球員（31歲），更是隊史季後賽盜本壘的第一人。這個大膽的行動必須歸功於費城人教練團的策略成功，

當時兩出局，費城人史托特（Bryson Stott）在一壘，哈波在三壘，響尾蛇投手蓋倫（Zac Gallen）是面向三壘的右投手，捕手莫雷諾（Gabriel Moreno）擁有強大的肩膀力量。蓋倫使用低抬腿的揮臂式動作，加快投球速度、增加捕手反應時間，在這種情況下幾乎沒辦法盜二壘。

然而響尾蛇的優勢也成為他們的破綻，一般在這種情況遭遇雙盜壘，捕手可能放棄傳球來防止被盜本壘，但是莫雷諾對臂力有自信，再來已經兩出局，他必然想抓到史托特來解除危機。

史托特一跑，莫雷諾果然傳二壘，史托特停在半道沒有被抓，哈波趁機衝本壘，二壘手馬泰（Ketel Marte）匆忙墊步回傳本壘，發生暴傳！費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）說：「季後賽開打至今，我們就告訴全隊要盡可能給對手施加壓力，迫使他們犯錯。」儘管費城人是以大棒拿下勝利，但這個出其不意的戰術充分利用響尾蛇投捕的心理弱點，留下季後賽的精彩鏡頭。