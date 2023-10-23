The Bank was loud from start to finish. #NLCS pic.twitter.com/fFktWN0Ogv — MLB (@MLB) October 17, 2023

費城人將回到主場「市民銀行球場」進行國聯冠軍戰G6，有機會關門宰掉響尾蛇，最令對手畏懼的是費城人「主場優勢」，他們季後賽在這座球場（2004年進駐）累積28勝11負傲視全聯盟，最驚人的還是觀眾的加油聲，儼然是台灣棒球迷的等級。

總教練湯姆森（Rob Thomson）說：「這不只是音量而已，還在於持續的時間，他們可以從全場第一球喊到最後一球，這是非常驚人的氛圍，我建議初次來這裡的人記得要帶幾個耳塞過來。」

有人拿著儀器去國聯冠軍戰G1現場測量觀眾音量，席瓦伯（Kyle Schwarber）開轟的時候達到109分貝，哈波（Bryce Harper）開轟甚至讓觀眾飆到111分貝，超過火車或捷運從面前行駛過去的音量。美式足球隊費城老鷹的主場音量突破95分貝，不過他們的足球場可以容納6.7萬人，費城人的市民銀行球場容量為4.2萬人，還是棒球迷最瘋狂。

響尾蛇將於G6背水一戰派出凱利（Merrill Kelly）對抗費城人諾拉（Aaron Nola），這也是G2的投手對戰組合，費城人該場以10比0大勝。