季後賽轟不停的費城人，G2持續上演全壘打好戲，崔伊騰納（Trea Turner）首打席炸裂、席瓦伯（Kyle Schwarber）雙響帶動攻勢，加上費城人6、7兩局合攻8分，把響尾蛇打到失神，先發投手阿隆諾拉送出6局7K無失分，在強投豪打帶領下，費城人10比0完封響尾蛇，在冠軍系列賽取得2連勝。

整個季後賽防守失神的崔伊騰納，首局又出現接球失誤，讓快腿卡洛爾（Corbin Carroll）站上壘包，費城人先發投手阿隆諾拉（Aaron Nola）未受影響，連續拿下兩次三振渡過半局。被戲稱為用失誤換全壘打的崔伊騰納，下個半局馬上用陽春彈向隊友道歉，首局打完費城人1比0領先響尾蛇。

3局下，前兩個系列賽靜悄悄、打擊率只有1成60的開路先鋒席瓦伯，來到國聯冠軍戰展現威力，同樣掃出一發陽春彈，費城人再添1分。不過席瓦伯意猶未盡，6局下再度開轟，單場炸裂雙響炮，費城人延續攻勢，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）二壘安打清光壘上兩位跑者，響尾蛇敬遠卡斯提阿諾（Nick Castellanos）失敗，馬許（Brandon Marsh）二壘安打擴大領先，費城人單局攻下4分。

下個半局席瓦伯開局選進保送，1出局後波姆（Alec Bohm）輝出本場第一安，帶回2分打點，史達特（Bryson Stott）敲出內野上空飛球，悶整場的響尾蛇還在守備溝通出現狀況，瑞爾穆托、卡斯提阿諾再補刀，費城人連續2個半局單局轟4分，費城人10比0領先，直接把比賽打成垃圾時間。

從分區系列賽G3對上勇士開始，費城人在過去4場比賽狂轟15支全壘打，根據大聯盟記者蘭斯（Sarah Langs）報導，費城人成為了季後賽歷史上，在4場比賽中擊出最多轟的紀錄。