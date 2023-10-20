誰能想到在響尾蛇先發輪值當中，會是年僅25歲的菜鳥投手法特（Brandon Pfaadt）完成了前所未見的壯舉，根據《ESPN Stats & Info》數據，法特成為季後賽史上首位連續2場先發無責失分、沒有投出保送的投手。

法特5月初才在大聯盟首次亮相，但顯然還需要時間適應，整個例行賽自責分率高達5.72，自初登板起連續12場比賽未能摘下勝投，還吞6場敗仗，直到8月25日對陣紅人才如願拿下大聯盟生涯首勝，就算投得跌跌撞撞，先發輪值缺發深度的響尾蛇仍將法特帶進季後賽。

甩開外卡賽面對釀酒人2.2局掉3分陰霾，法特稱職演繹3號先發角色，分區系列賽交手道奇完成4.1局無失分成績，幫助響尾蛇3場橫掃對手，法特季後賽3場出賽，球隊通通取勝。

背負系列賽0比2落後壓力，還要面對虎視眈眈的費城人重炮群，法特不畏險峻，繳出可說是職業生涯最精彩的內容，5.2局中只被敲出2支安打，同時三振了9名打者，寫下登上大聯盟後最佳紀錄（含例行賽），法特不僅讓響尾蛇搶回一勝，還在大聯盟史冊上占據一席之地。

響尾蛇G4改採牛棚車輪戰方式，將推出牛棚左投馬蒂普利（Joe Mantiply）擔綱先發。費城人預計將讓克里斯多福桑契斯（Cristopher Sanchez）先發，而不是預期的四號輪值華克（Taijuan Walker）。