The Yankees first move this off-season shouldn’t be acquiring Juan Soto, a mega offer to Ohtani, or even an arm overseas.



It should be unloading Giancarlo Stanton packaged with whichever prospects/money necessary to make that happen.



I enjoyed his peak years but it’s a wrap — Gary Sheffield Jr. (@GarysheffieldJr) October 18, 2023

洋基無緣參與10月熱戰，休賽季勢必將針對陣容缺陷進行大補強，為了幫助條紋軍重返強隊之林，外界提供了很多意見，但前洋基名將薛菲爾德（Gary Sheffield）之子小薛菲爾德（Gary Sheffield Jr.）則有不同看法。

本季打下82勝80敗的洋基，寫下自1992年後最差戰績，中斷連續6年進入季後賽的紀錄，球隊該如何做出改變，洋基球迷議論紛紛，無論是交易來剩下最後一次仲裁機會的索托（Juan Soto），以及自由市場最大搶手貨大谷翔平，肯定會能讓洋基戰力大升級。

小薛菲爾德則持相反意見，他認為洋基休賽季的首要任務並不是花大錢進行補強，而是把前國聯MVP「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）踢出陣容，「洋基休賽季第一個動作不是搶索托、對大谷翔平開出大約，更不是招募海外球員，他們應該把史坦頓交易出去，並連同新秀一起打包讓目標實現。我很喜歡他的巔峰時期，但現在回不去了。」

史坦頓以單季59轟、攻擊指數衝破1的成績，拿下2017年國聯MVP，洋基透過交易迎來這位重炮，只是史坦頓近年傷病頻傳，打擊能力持續下滑，本季打擊率更是不到2成，洋基未來4年還得付給他1.28億美元。有些球迷調侃，不如將史坦頓交易給天使換回安森尼阮棟（Anthony Rendon），至少後者還能守三壘。