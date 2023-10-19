Here are your AL finalists for the 2023 @RawlingsSports Gold Glove Awards.



Winners will be announced November 5 on @ESPN. pic.twitter.com/2EX4oJhMaV — MLB (@MLB) October 18, 2023

Here are your NL finalists for the 2023 @RawlingsSports Gold Glove Awards.



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大聯盟19日公布了本季60位金手套獎入圍者名單，已經寫下國聯白金手套獎6連霸的紅雀明星三壘手艾瑞納多（Nolan Arenado），生涯11年來首次缺席入圍名單。教士韓籍內野手金河成則是入圍二壘手及工具人金手套獎，將挑戰個人生涯首次獲獎。

自2013年登上大聯盟後，艾瑞納多未曾把國聯三壘手金手套讓出，此次確定無緣獲獎，也無法刷新自己和水手傳奇球星鈴木一朗所保持連續10年獲得金手套的最長連霸紀錄。艾瑞納多的10座三壘金手套和費城人退役球星史密特（Mike Schmidt）並列該位置史上第2多，僅次於上月底過世的名人堂球星布魯克斯羅賓森（Brooks Robinson）的16座。

艾瑞納多本季兩大防守數據DRS、OAA分別為1、5，相較過去下滑不少，相較本季三壘金手套入圍者海耶斯（Ke'Bryan Hayes，21、17）、萊利（Austin Riley，9、0）及麥克曼（Ryan McMahon，17、11），艾瑞納多也只在OAA的部分比萊利高。

本季攻防兩端大幅進步的金河成，隨著游擊手波格茲（Xander Bogaerts）的加盟而離開游擊手位置，本季在衡量防守價值的DRS中，金河成在二壘繳出11的亮眼數字，當波格茲、馬恰多（Manny Machado）各自缺席時，金河成也時常負擔三、游位置。