太空人二壘手「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）在美聯冠軍賽G3一掃低迷狀態，以陽春炮寫下個人生涯季後賽第25轟，也是自紅襪傳奇強打曼尼拉米瑞茲（Manny Ramirez）後，再有大聯盟球員突破25轟。

艾爾圖維生涯在遊騎兵全球人壽球場（Globe Life Field）有著3成20打擊率，並打出除自家主場外最多的10轟，今年例行賽則在遊騎兵主場32個打數敲出10支安打，驚人的是其中有7支是全壘打，包含6日上演單場三響炮，全球人壽球場可以說是艾爾圖維的另一個打擊練習場。

系列賽前2場合計8打數安打掛零，艾爾圖維試圖在最喜歡的球場振作，就算遊騎兵推出3屆賽揚獎得主薛爾瑟（Max Scherzer），仍逃不過艾爾圖維的炮火轟炸，3局上敲出左外野方向陽春全壘打，幫助太空人打下第4分，季後賽全壘打數只差曼尼拉米瑞茲4支。

另外太空人先發投手哈維爾（Cristian Javier）在G3前4局中保持無失分，5局下兩出局卻遭遊騎兵超級新人賈許楊（Josh Jung）轟出兩分炮，也將季後賽連續無失分紀錄停留在20.1局，無緣超越名人堂球星馬修森（Christy Mathewson）28局紀錄。