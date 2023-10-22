天使捕手史塔西（Max Stassi）本季因髖關節拉傷缺席開幕戰，季末又以家庭因素為由持續缺陣，21日史塔西夫婦在IG曝光早產的大兒子傑克森（Jackson Stassi）與疾病奮鬥的感人故事，也正是史塔西缺席賽季的原因。

史塔西去年蹲捕97場比賽，成為天使主戰捕手，但今年例行賽還沒開打就被列入傷兵名單，也讓天使直接拉上大物歐哈皮（Logan O'Hoppe）擔綱開幕戰捕手，未料天使傷病情況慘重，連歐哈皮也跟著遭殃缺陣4個月，天使輪流啟用蔡斯（Matt Thaiss）、華勒克（Chad Wallach）擔任本壘指揮官。

史塔西妻子嘉柏麗（Gabrielle Stassi）在IG貼出和兒子傑克森互動的溫馨影片，並提到傑克森在今年4月16日出生，比預產期早了3個月來到這個世界，出生時體重只有1.5磅（約680克），歷經肺炎、血流感染及腦出血等症狀，合計經過4次轉院，目前傑克森依然待在新生兒重症監護室。

「我們堅信傑克森能堅持下來，他那小小手指比我和Max的身體更有力量，他仍然是那個意志堅定、頑皮的自己，我和Max非常感謝大家對我們全家的思念、祈禱和正能量。我們已經迫不及待想把傑克森帶回家了。」留言區充滿了天使隊友歐哈皮和內托（Zach Neto）鼓勵的話，大谷翔平也默默點了愛心表示支持。