中信盃第11屆黑豹旗全國高中棒球大賽今日舉行開幕典禮，今年共有195支球隊參賽。桃園市長張善政出席表示，歡迎所有來自全台各縣市的球隊齊聚一堂，於樂天桃園棒球場同場競技，尤其在少子化趨勢下，參與中信盃黑豹旗的球隊不僅沒減少，還持續成長茁壯，更是難能可貴，勉勵所有選手繼續努力，相信台灣棒球會成為國際上的重要能量，也讓世界看見台灣。

張善政說，感謝中國信託與中華民國棒球協會支持，舉行全台規模最大的青棒賽事，比賽勝敗是其次，最重要的是每位選手，雖然不一定都會成為職棒選手，但每位都是台灣散播棒球運動的種子，可讓台灣往棒球王國更進一步邁進，尤其台灣的棒球選手無論是在少棒、青少棒或青棒等國際性比賽中，皆名列前茅，將來非常有機會與日本並駕齊驅，成為棒球王國。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒分享，今年中信盃黑豹旗共有195支球隊參賽，猶記當初中國信託商業銀行決定贊助黑豹旗時，僅有80支隊伍，如今已大幅成長至195支，這是非常不容易的成績，尤其今年首次有女子球隊加入，在國際上，台灣女子棒球排名第二，僅次於日本，今相當高興能夠見證歷史性的一刻，感謝張善政、市府團隊及體育署大力推動，以及中國信託的支持，才能讓選手們在良好的環境中，全心投入比賽。

教育部體育署長鄭世忠指出，中信盃黑豹旗是台灣一年一度的棒球盛事，今年邁入第11屆，感謝各界的協助以及全國高中的熱情參與，讓中信盃黑豹旗每年的賽事都成為全國關注的焦點，尤其首度有女校高雄女中組隊參賽，未來體育署將持續努力，全力支持台灣女子棒球的發展。

桃園體育局長許彥輝說，中信盃黑豹旗是由中國信託商業銀行冠名贊助，號稱「台灣甲子園」，是全台規模最大的青棒賽事，更是每位高中棒球選手引頸期盼的重要比賽。這次有來自全台各縣市共195支參賽球隊，桃園共有平鎮高中等15支球隊參賽，金門、馬祖及澎湖等離島縣市也都不缺席，共計超過4000名球員齊聚桃園，除今日於樂天桃園棒球場舉辦開幕戰外，後續也安排約14場的比賽在桃園青埔運動公園棒球場進行，歡迎各縣市隊伍來到桃園參賽，期勉各球隊勇奪佳績。