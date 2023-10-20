桃園新屋笨港居民20日到桃園市政府前抗議，呼籲不要設立雞隻屠宰場。（賴佑維攝）

有業者規畫在桃園新屋笨港設置雞隻屠宰場，里民先在新屋街頭抗議，也到桃園市府陳情，高喊口號要求屠宰場撤出，並由桃園市農業局接下陳情書。業者回應，指採用歐美智慧現代化科技廠房，廠區內密封，汙水也嚴格管理，貨車行走台15、61線不會影響交通。

業者表示，新廠房鄰近台61線，占地約1公頃，另外採用歐美設計廠房，廠區內密封，不會有惡臭。此外廢水處理好才會排放，不會汙染地方。業者也強調，車輛行經台15、61線，不會行經產業道路。

新屋笨港里長黃建興表示，屠宰場進駐影響地方，大貨車經過衝擊交通，雞隻血水、內臟、雞毛還有汙水也會讓居民憂心。他說，市長張善政稱要打造珍珠海岸，要是被汙染，居民也法安居樂業。市議員陳睿生表示，新屋最適合休閒農業，政府多年來也投入心也，不希望毀於一旦。他提到，相信法規嚴謹，但居民還是會擔心，也希望市府聆聽鄉親聲音。

桃園市農業局由漁牧科科長謝銘代表接受陳情，謝銘也說會仔細研議、嚴格把關。目前設置屠宰場，須由業者向農業部提出興辦事業計畫書，農業部審核後再由桃園市政府辦理用地變更編定，編定為特定目的事業用地，再由農業局核轉農業部防檢署設立同意許可。最後取得使照、廢汙水排放許可證後，業者再提出試營運資料，核轉防檢署初審、試運轉通過後，再由防檢署同意正式營運。

業者補充，新廠房與北台灣近百座契作養雞農場合作，由農場直送電宰、精緻分切與加工，提供新鮮國產肌肉，確保農民權益，也為居民創造就業機會。會持續與地方溝通、說明。