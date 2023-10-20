重陽節將至，桃園市大園區公所20日訪視區內百歲人瑞。（大園區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

為宏揚敬老美德並慶祝重陽活動，桃園市政府協同大園區公所今日訪視區內百歲人瑞，表達最誠摯的關懷與祝福。其中住在大園五權里的馬爺爺，今年已103歲，身體硬朗，時常騎車到在街上「趴趴走」，還會隨身攜帶桃園市敬老卡，樂觀個性完全看不出已逾百歲。

大園區長余誌松表示，大園65歲以上長者有1萬2623人，剛屆齡100歲人瑞有3人、逾百歲人瑞有6人，其中五權里年滿103歲的馬英仲，生於民國9年，以曾參加823砲戰為傲，家人笑說，他常把昔日英勇抗戰事跡掛嘴邊說著，閒來沒事騎機車在附近「趴趴走」，有時會到市場買菜。

余誌松讚賞說，馬爺爺的體型、容貌像80多歲長者，歲月彷彿在他的臉上畫下休止符，看不出來今年已高齡103歲。馬爺爺大方從皮包秀出汽車駕照，證明自己是「有照PA-PA-GO」，社會局老福科督導朱秉慧也撒嬌的問爺爺，有沒有桃園市敬老卡，馬爺爺立刻拿出來，大家直誇馬爺爺是桃園市民敬老卡最佳代言人。

余誌松也表示，市府16日發出重陽敬老禮金，感謝桃園市長張善政上任後，將重陽禮金由2000元調高至2500元，展現對長輩敬意，本所也積極配合市府各項老人福利政策落實。市府近期推出「敬老愛心卡加值回饋福利政策」，鼓勵長輩多加運動，本所著手計畫與本區老人會、各里辦公處及社區發展協會商討，未來多辦理促進長者健康的活動，鼓勵年長者走出戶外促進身心健康，真正達到活躍老化。