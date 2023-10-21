屏東墾丁大街的麥當勞營業超過28年，日前傳出關店消息，讓許多民眾不捨。近幾年許多「地標級」的分店陸續熄燈，有網友感嘆「麥當勞在台灣怎麼一直關店？」引發熱議，許多網友直指經營出問題，「曾幾何時速食龍頭淪落成這樣」；另外有人認為租金高、轉型做外送也是原因之一，「明顯要改成外帶、外送專門店，這樣店面可以小很多。」

一名網友在批踢踢發文表示，這幾年麥當勞一直在收店，各縣市30幾年的指標店家一間間熄燈，日前經過台中復興五權路口的店面發現也關門了；另外中山高三義休息站店，「飲料機永遠在維修，沒有可樂可點。」他不解台灣麥當勞怎麼了「為何一直關店？」

許多網友直言是經營出了問題，「台灣人不會經營」、「台商就把自己的招牌給砸了」、「當然是要多摳門就多摳門，不賺錢的都設施都消失」、「曾幾何時速食龍頭淪落成這樣」。

另外有人認為租金貴、轉型外送也是原因之一，「租金貴、人事成本高，要賣多少漢堡才能賺」、「要問房東吧，一直漲租金是要怎麼經營」、「沒玩具、砍內用，放點餐機砍員工數量」、「現在就明顯要改成外帶、外送專門店，這樣店面空間可以小很多」、「改地方做外帶和得來速，想唸書去其他場所。」