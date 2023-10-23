一名外送員近期遇到一件怪事，連續接到好幾單明明是不同名字，卻都送到相同的地址，於是詢問拿餐的阿伯，才知對方是鄰長，原來是晚輩幫無法自理的長輩叫餐，但有些外送員不願爬樓梯送上樓，長輩常沒吃到飯，所以鄰長才想說把餐點都送到他家，他再分別幫忙送上樓，讓這名外送員聽了鼻酸。

原PO在臉書「匿名公社」發文，自稱是全職雙開外送員，一天工作8到10小時，最多賺4萬多，跑熊貓時認份爬樓梯，Uber Eats直接放一樓面取，都是照規矩走。但最近發現不管跑哪一個外送平台，都碰到送同樣住址，名字卻不同的訂單，且連續好幾單都這樣。

原PO說，他好奇問拿餐的阿伯，他說自己是鄰長，因為鄰里有些長輩無法自理，所以晚輩會幫他們叫餐，但因為住在老公寓沒電梯，有的外送員不願意送上樓，導致常沒吃到飯，所以鄰長才想說統一叫到他家，他再幫忙送到樓上。鄰長還說，這些長輩中午有長照幫忙，但早、晚餐和假日吃飯得靠自己解決，但晚輩都在外地工作，想照顧也沒辦法。

原PO表示，鄰長雖然說得輕描淡寫，但他聽了覺得很沉重，相信多數外送夥伴都是善良的，但被很多奧客搞到抓狂，「但經過這件事後，我可能會有點改變，人間處處有溫情，謝謝鄰長伯伯幫我上這一課。」對此，網友也紛紛回應，「我也送過老人，感觸真的很多」、「這種正能量很棒」、「我們社區有一群獨居老人一起租屋，他們點外送是各點各的，都送到同地點」。